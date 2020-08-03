Защита историка Юрия Дмитриева, приговоренного к 3,5 годам колонии, обжаловала приговор

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева. Напомним, петрозаводский суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
2020-08-03T13:04:15+03:00
2020-08-03T13:04:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 03 августа 2020
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