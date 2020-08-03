Дело сестер Хачатурян об убийстве отца будет рассматривать суд присяжных

Такое решение принял Мосгорсуд, в котором прошли предварительные слушания.

На суде присяжных и открытом разбирательстве настаивали и адвокаты, и две из трех сестер, которые участвуют в процессе – Ангелина и Крестина Хачатурян. И это при том, что судья разъяснял: в случае назначения коллегии переквалифицировать или смягчить обвинение будет невозможно. Тем не менее, 31 августа Мосгорсуд начнет отбор присяжных, рассказал адвокат сестер Алексей Липцер. Впрочем, другое ходатайство защиты – о возврате дела в прокуратуру и его передаче по подсудности в Бутырский суд Москвы – было отклонено. Также Ангелине и Крестине Хачатурян продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий и ограничили участие в публичных акциях.

Сестер обвиняют в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна, по предварительному сговору – окончательную квалификацию недавно утвердила Генпрокуратура. Погибшего около двух лет назад нашли с десятками колото-резаных ран. Его дочери – помимо Крестины и Ангелины это также еще и их младшая сестра Мария Хачатурян – не отрицают сам факт убийства, но настаивают: оно было спонтанным и вызвано регулярным физическим насилием со стороны отца.

Дело Марии Хачатурян рассматривается отдельно из-за того, что экспертиза признала ее на момент совершения преступления невменяемой. Как ожидается, ее могут освободить от наказания и направить на принудительное лечение.