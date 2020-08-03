Полицейские в Киеве ведут переговоры с человеком, который в БЦ «Леонардо» утверждает, что у него в рюкзаке бомба

Полицейские в Киеве ведут переговоры с человеком, который находится в бизнес-центре «Леонардо» и утверждает, что у него в рюкзаке бомба. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на зам.главы МВД Украины. «Третьего августа в 12.00 (совпадает с мск) в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция «Гром». Представители полиции начали переговоры с террористом», — написал Геращенко в понедельник на своей странице в Facebook.

Злоумышленник требует предоставить ему возможность выйти в прямой эфир.

Агентство РИА Новости передает, что этот человек находится в банке. Рядом с ним руководитель отделения, остальные сотрудники покинули помещение. О требованиях захватчика пока ничего не известно. Источник канала сообщил, что из бизнес-центра эвакуируют людей.