Пашаев: Защита располагает доказательствами невиновности актера Ефремова

Защита располагает доказательствами невиновности актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

«У меня есть доказательства о его невиновности. В уголовном деле есть 99 процентов, устанавливающих виновность Ефремова, 1 процент – нет, это толкуется в пользу Ефремова. Должно сто процентов устанавливаться, что он виновен. У него в крови нашли кокаин – это под вопросом, потому что Михаил кокаин не употребляет и никогда не употреблял, он сам был в шоке, откуда у меня в крови кокаин. Я не собираюсь говорить, что Михаила подставили, я этого не знаю. Один вопрос – откуда у него в крови кокаин?», — сказал он.

Адвокат добавил, что в материалах уголовного дела по неизвестным ему причинам отсутствует запись с дорожных видеокамер момента, в который произошло столкновение.

Защитник также добавил, что в момент ДТП Михаил Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако после автокатастрофы не употреблял алкоголь.

Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по существу дела Михаила Ефремова на 5 августа. Как сообщил ранее адвокат Э.Пашаев, из-за занятости в другом процессе он просил суд перенести это заседание, однако его просьбу не удовлетворили.