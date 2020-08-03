В Бельгии за неделю почти на 70% выросло среднее число ежедневных заражений коронавирусом

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Бельгийские врачи отмечают, что прежде вирус распространялся вспышками и локально. Теперь же идет речь о постепенном и широком распространении.
2020-08-03T12:34:41+03:00
2020-08-03T12:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 03 августа 2020
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