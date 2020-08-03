Мэр Якутска пожаловалась на усилившиеся информационные атаки после голосования по поправкам к Конституции

Мэр Якутска Сардана Авксентьева пожаловалась на усилившиеся информационные атаки после голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает «Радио Свобода». Мэр голосовала против поправок, о чем рассказала публично. В своих соцсетях Авксентьева пишет, что после этого некоторые сайты стали пытаться выставить ее худшим мэром. Как выразилась градоначальница, «после голосования полилась беспрецедентная ложь». Она не исключила, что теперь может стать и фигурантом какого-нибудь уголовного дела.
2020-08-03T12:34:26+03:00
2020-08-03T12:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 03 августа 2020
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