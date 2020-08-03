Суд в Омске обязал авиакомпанию «Аэрофлот» выплатить 10 годовых окладов вдове пилота, скончавшегося от инфаркта после экстренной посадки. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания «Иртыш». Как уточняет «Новая газета», речь идет о рейсе Москва-Анапа, когда 49-летний пилот Дамир Ахметов пожаловался второму пилоту на сильную боль в груди. В итоге самолет совершил экстренную посадку в Ростове. Пилот скончался. При этом, по словам коллег, он проходил предрейсовый осмотр и прежде не жаловался на здоровье. В публикации отмечается, что в «Аэрофлоте» не хотели выплачивать компенсацию, утверждая, что пилот скрывал сердечную недостаточность и скончался не в кабине, которая является его рабочим местом.
2020-08-03T12:34:08+03:00
2020-08-03T12:34:08+03:00
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12:34, 03 августа 2020
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