Росавиация просит до сентября продлить период субсидирования авиакомпаний, пострадавших от пандемии коронавируса

Об этом сообщает агентство ТАСС. Ведомство предлагает расширить перечень компенсируемых расходов и увеличить объем возмещения за каждого потерянного пассажира.
2020-08-03T12:09:41+03:00
2020-08-03T12:09:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:09, 03 августа 2020
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