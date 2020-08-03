В Москве сегодня открываются бахчевые развалы

Продавцам помимо основных требований в этом году добавились обязательство соблюдать меры безопасности в условиях пандемии, — рассказал «Эху Москвы» первый зам.руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Немерюк не исключил, что цены на арбузы в этом году могут быть ниже обычного из-за хорошего урожая.