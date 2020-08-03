Дело двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, рассмотрит суд присяжных

Московский городской суд рассмотрит дело в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, с участием присяжных заседателей, их отбор начнется 31 августа. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

«Присяжных отбирать начнут 31 августа в Мосгорсуде», — сказал защитник. По его словам, отбор присяжных будет проводиться в открытом режиме.

Дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой, назначено к рассмотрению в Бутырском суде Москвы на 10 августа. Оно будет рассмотрено в закрытом режиме.