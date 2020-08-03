Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от своего основного адвоката Бориса Кожемякина

Ранее он активно комментировал дело высокопоставленного чиновника в различных СМИ.

Причины, по которым Фургал оказался больше не заинтересован в услугах своего адвоката, не известны, рассказал сам юрист. Он лишь отметил, что свое решение чиновник изложил в письменной форме. Кожемякин был одним из основных представителей бывшего губернатора: в последнее время он утверждал, в частности, что Фургал благодарит жителей Хабаровска за митинги в свою поддержку, но якобы не одобряет их из-за эпидемии коронавируса. Также адвокат настаивал, что политической составляющей в деле чиновника нет, а сам он на условия содержания в СИЗО не жалуется. При этом пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко говорила, что его родные и представители ЛДПР не знают, кто нанял Кожемякина.

Чуть ранее члены столичной Общественной наблюдательной комиссии сообщили о жалобах экс-главы Хабаровского края на отсутствие информации. По утверждениям Фургала, к нему до сих пор не приходят письма и телеграммы, а также приносят газеты, в которых нет сведений о Хабаровске. По словам правозащитницы Евы Меркачевой, всю корреспонденцию чиновника изымает следователь.

Сергея Фургала арестовали почти месяц назад и поместили в столичное СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. После его задержания в Хабаровском крае уже четвертую неделю не прекращаются акции протеста.