Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса

Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.

Известный еще с советских времен целевой набор никуда не исчез. Согласно постановлению правительства часть бюджетных мест в лучших российских университетах отдается абитуриентам, которых направили те или иные государственные структуры. Эти места, в том числе, достаются и детям высокопоставленных чиновников, которые не поступили бы из-за слабых результатов ЕГЭ. «Новая газета», «Трансперенси интернешнл» и Важные истории изучили данные приема в 15 лучших российских ВУЗов, среди которых МГУ, МГИМО, МВТУ и даже ВГИК и выяснили, что среди студентов есть и те, кто попал на бюджет, минуя стандартный конкурс. Новая газета пишет о родственниках управляющего делами президента Александра Колпакова, советника президента Сергея Дубика и других. При этом зачастую выпускники нарушают основное условие целевого набора – обязанность работать в той организации, которая и направила их в университет.

Стоимость обучения в лучших российских университетах достигает 400 тысяч рублей в год.