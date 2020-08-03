В Краснодарском крае зафиксировали резкий скачок числа заражений коноравирусом

В Краснодарском крае, который в этом году в условиях закрытия границ стал одним из самых популярных мест отдыха россиян, зафиксировали резкий скачок числа заражений коноравирусом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Местные власти отмечают, что люди не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски. По словам чиновников, люди ослабили бдительность.
2020-08-03T11:36:07+03:00
2020-08-03T11:36:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2686413-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:36, 03 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)