В Краснодарском крае зафиксировали резкий скачок числа заражений коноравирусом

В Краснодарском крае, который в этом году в условиях закрытия границ стал одним из самых популярных мест отдыха россиян, зафиксировали резкий скачок числа заражений коноравирусом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Местные власти отмечают, что люди не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски. По словам чиновников, люди ослабили бдительность.