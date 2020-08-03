Счетная палата обнаружила, что государству нанесен ущерб размером более 100 млн руб. при реконструкции «Домодедово»

Счетная палата обнаружила, что государству был нанесен ущерб размером более 100 миллионов рублей при реконструкции аэропорта «Домодедово». Как пишет агентство РИА Новости, аудиторы считают, что администрация авиаузла не приняла мер, чтобы выяснить причины возникновения недостачи и установить виновным.
2020-08-03T11:35:42+03:00
2020-08-03T11:35:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 03 августа 2020
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