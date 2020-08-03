В аэропорту «Шереметьево» кинологи проверяют четыре самолета и зал ожидания после сообщения о минировании, — пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Тем временем РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что из-за анонимного сообщения о минировании будут проверены все станции московского метро. В сообщении отмечается, что на работу подземки это повлиять не должно.