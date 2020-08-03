В аэропорту «Шереметьево» кинологи проверяют четыре самолета и зал ожидания после сообщения о минировании, — пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Тем временем РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что из-за анонимного сообщения о минировании будут проверены все станции московского метро. В сообщении отмечается, что на работу подземки это повлиять не должно.
2020-08-03T11:35:03+03:00
2020-08-03T11:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 03 августа 2020
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