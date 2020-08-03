Депутат, заявлявший, что в кризис нужно меньше питаться, отчитался от заработанных в прошлом году 4-х копейках

Свердловский депутат Илья Гаффнер, известный своим заявлением о том, что россиянам в кризис нужно меньше питаться, отчитался от заработанных в прошлом году 4-х копейках. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на декларацию. В ней указано, что в пользовании у депутата есть лишь квартира площадью менее 70-ти квадратных метров. Также отмечается, что у Гаффнера три несовершеннолетних ребенка, у каждого из которых в пользовании по квартире площадью от 80-ти до почти 240 квадратных метров.

Скандально известное заявление о том, что если россиянам не хватает денег, им надо поменьше есть, Гаффнер сделал в 2015-м году, когда участвовал в проекте «Народный контроль» партии «Единая Россия». Тогда жители жаловались депутату на резкий рост цен на продукты первой необходимости.