На «Новую газету» составили протоколы о недостоверных сведениях из-за публикаций о коронавирусе

На «Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова составили протоколы о недостоверных сведениях из-за публикаций о коронавирусе в армии и в одном из районов Чечни. Речь идет о материалах Валерия Ширяева и Елены Милашиной, — рассказал сам Муратов в интервью сайту «МБХ Медиа». Он отметил, что по решению Роскомнадзора материал Ширяева про воинскую часть пришлось удалить, а статью Милашиной скрыть до решения суда. Муратов добавил, что даже не может предположить, какие штрафы и почему именно теперь могут быть назначены.