На «Новую газету» составили протоколы о недостоверных сведениях из-за публикаций о коронавирусе

На «Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова составили протоколы о недостоверных сведениях из-за публикаций о коронавирусе в армии и в одном из районов Чечни. Речь идет о материалах Валерия Ширяева и Елены Милашиной, — рассказал сам Муратов в интервью сайту «МБХ Медиа». Он отметил, что по решению Роскомнадзора материал Ширяева про воинскую часть пришлось удалить, а статью Милашиной скрыть до решения суда. Муратов добавил, что даже не может предположить, какие штрафы и почему именно теперь могут быть назначены.
2020-08-03T11:32:52+03:00
2020-08-03T11:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 03 августа 2020
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