Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, который активно комментировал дело политика в СМИ. Об этом агентству ТАСС рассказал сам Кожемякин. Он отметил, что Фургал написал заявление, в котором причины своего решения не уточнил. Ранее пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко говорила, что ни в семье, ни в центральном аппарате ЛДПР не знают, кто нанял адвоката Бориса Кожемякина. Она также отмечала, что защитник делал заявления от имени экс-губернатора еще до того, как встречался с ним в СИЗО. В частности, сообщал, что Фургал якобы не одобряет акции в свою поддержку.

В начале июля главу Хабаровского края арестовали по обвинению в организации убийств. Его сняли с должности. В Хабаровском крае несколько недель продолжаются акции в поддержку теперь уже бывшего губернатора.