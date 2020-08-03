Журнал Forbes назвал самых состоятельных российских звёзд шоу-бизнеса

Рейтинг возглавил лидер группы Ленинград Сергей Шнуров. Он заработал в период с мая прошлого года по конец апреля нынешнего по версии русской версии журнала Forbes 8 миллионов 800 тысяч долларов. Музыкант со своей группой, как пишет издание, в среднем берёт 150 тысяч долларов за частный концерт или корпоратив. Эксперты в общении с Forbes назвали Шнурова цитата «олигархом среди наших артистов». За ним в списке следует рэп-исполнитель Егор Крид — за год по оценке Forbes он заработал почти 7 миллионов долларов. Замыкает тройку поп-певец Дима Билан. Его доход на 100 тысяч долларов меньше. Немного победнее их еще один рэп-исполнитель Баста, звезда эстрады Филипп Киркоров, группа Би-2, певец Григорий Лепс, а также телеведущие Иван Ургант, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Все они также входят в двадцатку состоятельных звезд шоу-бизнеса по версии Forbes.

Доходы всех участников рейтинга могли быть ещё выше, если бы не запрещённые из-за пандемии концерты и другие массовые мероприятия, пишет Forbes.