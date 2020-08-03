Польша наложила на «Газпром» максимально возможный штраф из-за «Северного потока-2»

Он составил 213 миллионов злотых, что эквивалентно примерно 50 миллионам евро.

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши наказало российскую энергетическую компанию за отказ представить данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream-2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». В заявлении Управления отмечается, что «Газпром» не сделал этого даже после возбуждения в мае дела об отсутствии сотрудничества. Польский регулятор счел это умышленным действием, целью которого было помешать проведению разбирательства о создании консорциума. В Польше считают, что антимонопольное ведомство должно была выдать на это соответствующее разрешение. Доказательством того, что «Газпром» не собирался передавать запрошенные сведения Управление считает тот факт, что компания не обращалась по этому поводу в Министерство энергетики России. В связи с этим было принято решение применить максимально возможную санкцию.

Помимо «Газпрома» обвинения выдвинуты еще нескольким компаниям. Французская Engie была оштрафована в ноябре прошлого года по аналогичному поводу на 172 миллиона злотых. Тогда польский регулятор назвал этот штраф самым большим в своей истории.