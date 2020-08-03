Фургал был «расстроен чужим предательством» после просмотра в СИЗО вступления Дегтярева в должность

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сказал, что «расстроен чужим предательством» после просмотра по телевизору в СИЗО вступления Михаила Дегтярева в должность исполняющего обязанности губернатора края. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист МК, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Когда его только переселили в камеру, где телевизор работал, и единственное, что он успел посмотреть перед нашим визитом – это как раз вступление Дегтярева в должность, он вышел тогда очень расстроенный. Я не знаю, к этому он сказал или не к этому, но он сказал, что его расстраивает чужое предательство. Не знаю, что он имел в виду, была ли речь о том, что поменяли одного на другого, была ли речь, что показания против него дали, но фраза про предательство прозвучала», — сказала он.

При этом Е.Меркачева добавила, что Сергею Фургалу ограничивают доступ к информации о происходящем в Хабаровском крае.

«Ему приносят газеты, но, как он сам считает, их специально отбирают – это номера отдельных газет, которые не содержат информации про Хабаровск», — сказала она.

Правозащитница также подчеркнула, что экс-губернатор Хабаровского края не получает и не может отправить писем, так как вся его корреспонденция изымается следствием.

Сергея Фургала обвиняют в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов. В Хабаровском крае после задержания губернатора не прекращаются акции протеста.