Журнал «Форбс» опубликовал рейтинг 20-ти звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами

В тройке лидеров оказались музыканты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан. Шнуров возглавил рейтинг с доходом 8 миллионов 800 тысяч долларов. Доход Егора Крида составил около 7-ми миллионов. Доход Димы Билана – 6 миллионов 800 тысяч долларов. Издание учитывало доходы, полученные в период с мая прошлого года по конец апреля нынешнего, как говорят составители, за счет «эксплуатации своего таланта».
2020-08-03T10:34:36+03:00
2020-08-03T10:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 03 августа 2020
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