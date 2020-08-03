Журнал «Форбс» опубликовал рейтинг 20-ти звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами

В тройке лидеров оказались музыканты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан. Шнуров возглавил рейтинг с доходом 8 миллионов 800 тысяч долларов. Доход Егора Крида составил около 7-ми миллионов. Доход Димы Билана – 6 миллионов 800 тысяч долларов. Издание учитывало доходы, полученные в период с мая прошлого года по конец апреля нынешнего, как говорят составители, за счет «эксплуатации своего таланта».