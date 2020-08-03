Предпринимательские доходы россиян упали до двадцатилетнего минимума, — пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Как отмечает издание, доля предпринимательских доходы в структуре всех денежных доходов граждан страны во втором квартале снизилась до 3,5%. Сильнее всех пострадали торговля, гостиничный бизнес, рестораны, спорт, а также сферы массовых мероприятий и услуг.