Предпринимательские доходы россиян упали до двадцатилетнего минимума, — пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Как отмечает издание, доля предпринимательских доходы в структуре всех денежных доходов граждан страны во втором квартале снизилась до 3,5%. Сильнее всех пострадали торговля, гостиничный бизнес, рестораны, спорт, а также сферы массовых мероприятий и услуг.
2020-08-03T10:34:21+03:00
2020-08-03T10:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 03 августа 2020
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