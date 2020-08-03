Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске

Об этом со ссылкой на МЧС сообщает агентство Интерфакс. Пожар произошел во время ремонтных работ. Представители ТЭЦ уверяют, что на технологический процесс происшествие не повлияло.
2020-08-03T10:33:46+03:00
2020-08-03T10:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 03 августа 2020
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