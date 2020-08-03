Мосгорсуд сегодня огласит решение по пересмотру апелляционных жалоб на приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд сегодня огласит решение по пересмотру апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Заседание начнется в 16 часов.

Болельщики, выступающие в поддержку Кокорина и Мамаева, считают, что спортсмены не заслужили того наказания, которое им было назначено.

В октябре 2018-го года Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы. Футболистов признали виновными в хулиганстве. Они получили около полутора лет лишения свободы. В сентябре прошлого года спортсмены освободились из колонии условно-досрочно.