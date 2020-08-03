Польское управление по защите прав потребителей оштрафовало «Газпром» почти на 48 миллионов евро из-за отказа сотрудничать по антимонопольному расследованию строительства газопровода «Северный поток-2». Польский регулятор считает, что газопровод укрепит и без того доминирующее положение «Газпрома» на европейском рынке, что угрожает энергетической безопасности ЕС. Расследование в отношении газопровода ведется в Польше уже несколько лет.