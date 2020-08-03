Польское управление по защите прав потребителей оштрафовало «Газпром» почти на 48 миллионов евро из-за отказа сотрудничать по антимонопольному расследованию строительства газопровода «Северный поток-2». Польский регулятор считает, что газопровод укрепит и без того доминирующее положение «Газпрома» на европейском рынке, что угрожает энергетической безопасности ЕС. Расследование в отношении газопровода ведется в Польше уже несколько лет.
2020-08-03T10:31:19+03:00
2020-08-03T10:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 03 августа 2020
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