Следователь изымает всю корреспонденцию экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Следователь изымает всю корреспонденцию экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист МК, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Он очень грустен и подавлен, я думаю, это связано с тем, что он не получает писем вообще. Он ощущает себя в полном информационном вакууме и не представляет, что происходит вообще за пределами СИЗО, не знает, как его родные, близкие. Вообще письма цензурирует и возвращает в течение трех дней сотрудник СИЗО, но в данном случае было вынесено специальное постановление, следователь забирает всю корреспонденцию, поэтому Фургал не получает ничего, за все время ни одного письма. Даже его письма, которые он сам пишет близким родственникам, не уходят, их забирает следователь, он получает постановление, что все они изъяты», — сказала она.

Е.Меркачева добавила, что повлиять на действия следователя могут жалобы на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Правозащитница также отметила, что совместно с членами Совета по правам человека при президенте РФ обсудит подготовку законопроекта, не позволяющего полностью изымать корреспонденцию заключенных.

Кроме того, по словам Е.Меркачевой, к экс-губернатору Хабаровского края не пускают адвоката и не дают с ним общаться перед следственными действиями.

Сергея Фургала обвиняют в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов. В Хабаровском крае после задержания губернатора не прекращаются акции протеста.