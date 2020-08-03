В Москве на фоне продолжающегося запрета массовых мероприятий прошел полумарафон «Забег.РФ»

В Москве на фоне продолжающегося запрета массовых мероприятий и роста числа зараженных коронавирусом прошел полумарафон «Забег.РФ». В нем приняли участие более 16 тысяч человек.

Эти соревнования стали первым столь масштабным мероприятием после ослабления ограничений, связанных с эпидемией. Обращаясь к участникам министр спорта Олег Матыцин заявил, что пандемия преодолена, и этот «праздник бега» знаменует эту победу. Организаторы рапортовали о принятых всех возможных мер безопасности: каждому бегуну на входе измерили температуру и выдали маску. Зрителей попросили воздержаться от поддержки на старте и финише. До начала забега одна из организаторов основательница проекта «Лига героев» и дочь министра обороны Ксения Шойгу отметила, что полумарафон пройдет успешно, «если бегуны будут соблюдать физическую дистанцию, не будут прислоняться, дышать и чихать друг на друга». При этом еще в минувшую среду мэр Сергей Собянин подчеркнул, что всевозможные ограничения, в том числе запрет на проведение концертов или митингов останутся до конца августа. Эпидимиологи предупреждали, что риск заразиться коронавирусом во время марафона довольно высок, когда люди интенсивно дышат одним воздухом. Эпидемиолог Василий Власов в интервью телеканалу «Дождь» отметил, что устраивать такое соревнование во время пандемии — это против разума.

По данным источника Интерфакса, свыше десятка участников московского полумарафона обратились за медицинской помощью.

Трое бегунов были госпитализированы.