Мосгорсуд должен сегодня огласить решение по продлению меры пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца

Прокуратура попросила двум старшим сестрам еще на полгода продлить запрет на определенные действия и дополнительно запретить участие в публичных массовых мероприятиях. Об этом агентству ТАСС рассказал один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

В середине июля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Сестер обвиняют в убийстве по предварительному сговору.

Между тем, в РПЦ выразили опасение, что оправдание сестер Хачатурян может стать признанием права на самосуд. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион ранее сказал, что надеется на то, что суд сумеет установить все обстоятельства дела. При этом митрополит Иларион отметил, что не хотел бы, чтобы его слова воспринимались как попытка повлиять на ход следствия.