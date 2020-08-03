Персональные данные миллиона российских автовладельцев оказались в распоряжении хакеров

На одном из форумов даркнета появились 83 файла с обезличенными данными, которые включают марку автомобиля, дату регистрации и другую информацию. Как сообщат Ведомости. Подлинность уже подтвердил сотрудник одной из каршеринговых компаний, который нашел там данные автомобилей своей фирмы. Это своеобразная демоверсия. За более подробные и персонифицированные сведения, включающие паспортные данные водителей и ИНН юрлиц, придется заплатить. Полная база стоит почти 200 тысяч рублей, а право ее эксклюзивного использования чуть менее 10 миллионов, причем оплату хакеры хотят получить в биткойнах. Самый безобидное последствие для граждан – использование этой базы страховыми компаниями для обзвона потенциальных клиентов. Куда более опасной выглядит перспектива совершения фиктивных финансовых сделок.

Только за два последних месяца количество точек в даркнете, которые незаконно предлагают эту информацию увеличилось более чем в полтора раза.