Опрос: У преподавателей сложилось скептическое отношение к дистанционному формату обучения

У преподавателей сложилось скептическое отношение к дистанционному формату обучения, — показал опрос, проведенный Министерством науки и РАНХиГС. Педагоги раскритиковали дистанционный формат проведения экзаменов из-за недостаточной прозрачности и контроля. Большинство преподавателей пожаловались на возросшее количество случаев плагиата, списываний или сдачи экзамена другим человеком. Почти каждый второй признался, что в летнюю сессию был вынужден поставить больше отличных и хороших оценок, чем в прошлую.