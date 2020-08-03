Опрос: У преподавателей сложилось скептическое отношение к дистанционному формату обучения

У преподавателей сложилось скептическое отношение к дистанционному формату обучения, — показал опрос, проведенный Министерством науки и РАНХиГС. Педагоги раскритиковали дистанционный формат проведения экзаменов из-за недостаточной прозрачности и контроля. Большинство преподавателей пожаловались на возросшее количество случаев плагиата, списываний или сдачи экзамена другим человеком. Почти каждый второй признался, что в летнюю сессию был вынужден поставить больше отличных и хороших оценок, чем в прошлую.
2020-08-03T09:34:54+03:00
2020-08-03T09:34:54+03:00
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09:34, 03 августа 2020
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