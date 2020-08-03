Мантуров: В России ведутся работы по созданию сетей связи 6G

В России ведутся работы по созданию сетей связи 6G, — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что пока проекты на начальном этапе. Отметим, что в России до сих пор не запущена сеть пятого поколения – 5G. Сам Мантуров признал, что российским компаниям еще потребуется от одного до трех лет для создания отечественных решений для их запуска.