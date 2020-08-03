ФСБ: В 12 регионах России задержаны 42 подпольных оружейника

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, задержаны 42 человека, выявлены 22 подпольные мастерские по модернизации оружия, оснащенные 3D-принтерами. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
2020-08-03T09:33:22+03:00
2020-08-03T09:33:22+03:00
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09:33, 03 августа 2020
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