Бахчевые развалы сегодня массово заработают в Москве

Продавцы обязаны иметь на руках все документы, подтверждающие качество, и соблюдать требования работы в условиях пандемии, — рассказал «Эху Москвы» первый зам.руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Немерюк добавил, что в этом году хороший урожай арбузов, поэтому цены могут быть чуть ниже обычного.
2020-08-03T09:32:21+03:00
2020-08-03T09:32:21+03:00
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Эксклюзив Эха 09:32, 03 августа 2020
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