Бахчевые развалы сегодня массово заработают в Москве

Продавцы обязаны иметь на руках все документы, подтверждающие качество, и соблюдать требования работы в условиях пандемии, — рассказал «Эху Москвы» первый зам.руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Немерюк добавил, что в этом году хороший урожай арбузов, поэтому цены могут быть чуть ниже обычного.