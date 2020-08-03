В России ограничили пополнение наличными анонимных электронных кошельков

Это коснулось, в том числе, транспортных карт. С сегодняшнего дня вступили в силу поправки в закон о национальной платежной системе. Как пишет РБК, пользователи сервисов Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI -кошелек, PayPal и других аналогичных систем больше не могут анонимно вносить наличные через платежные терминалы и офисы операторов связи. Чтобы пополнить карту, нужно пройти регистрацию и привязать банковский счет к кошельку. Поправки были подготовлены в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.
2020-08-03T09:31:45+03:00
2020-08-03T09:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 03 августа 2020
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