В России ограничили пополнение наличными анонимных электронных кошельков

Это коснулось, в том числе, транспортных карт. С сегодняшнего дня вступили в силу поправки в закон о национальной платежной системе. Как пишет РБК, пользователи сервисов Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI -кошелек, PayPal и других аналогичных систем больше не могут анонимно вносить наличные через платежные терминалы и офисы операторов связи. Чтобы пополнить карту, нужно пройти регистрацию и привязать банковский счет к кошельку. Поправки были подготовлены в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.