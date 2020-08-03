Личные данные миллиона автовладельцев Москвы и Подмосковья появились в продаже в интернете, — сообщает газета «Коммерсантъ». В базе содержится информация, актуальная на конец прошлого года. Пакет сведений продается за полторы тысячи долларов. Издание отмечает, что в базе могла оказаться информация о датах регистрации автомобилей, государственных знаках, марках и годах выпуска машин, а также фамилии и имена владельцев, их телефоны, даты рождения, серии и номера свидетельств о регистрации.

В МВД информацию об утечке персональных данных водителей пока не комментировали.