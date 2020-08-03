Пожар произошел в бизнес-центре на Новом Арбате, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Речь идет о здании по адресу Новый Арбат, 21. По предварительным данным, загорелась вытяжка на кухне, из-за чего помещение затянуло дымом. К месту происшествия направились несколько пожарных машин.
2020-08-03T09:07:31+03:00
2020-08-03T09:07:31+03:00
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09:07, 03 августа 2020
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