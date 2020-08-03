Экипаж космического корабля «Крю Дрэгон» вернулся на землю

Корабль приводнился в Мексиканском заливе недалеко от побережья штата Флорида. Через некоторое время астронавты Дуглас Херли и Боб Бенекен смогли его покинуть. Это произошло после того, как обшивка перестала быть токсичной. Экипаж поздравил Президент США Дональд Трамп, который отметил, что «Крю Дрэгон» совершил первое приводнение за последние 45 лет. Многоразовый корабль принадлежит частной компании «Спейс Икс» Илона Маска. В своем твиттере он заметил, что будущее цивилизации будет обеспечено после того, как полеты в космос станут таким же обыкновенным явлением, как путешествие на самолете. «Крю Дрэгон» был выведен на орбиту 30 мая ракетой носителем Фэлкон. Последние 9 лет американские экипажи доставляли на Международную космическую станцию исключительно российские ракеты.

Всего экипаж провел в на орбите шестьдесят дней. Это первый в истории освоения космоса полет, организованный частной компанией.