Треть россиян ожидает снижения зарплат по итогам года

На этом фоне стало известно, какую в среднем зарплату люди сейчас получают по стране.

С оптимизмом на свою зарплату смотрит только пятая часть опрошенных сервисом Работа.ру. При этом почти половина наших граждан не ждёт изменений в оплате труда. Из них 34 процента опасается, что платить будут меньше. Подавляющее большинство участников опроса на премию не рассчитывает. Таких 70 процентов, пишет издание РБК. В России в среднем работник получает в месяц на руки 35 тысяч рублей, следует из исследования агентства РИА. Лучшая по показателю отрасль — добыча полезных ископаемых, там можно заработать в среднем 65 тысяч, худшая — лёгкая промышленность, где средняя месячная зарплата втрое меньше. Помимо добычи ископаемых самыми прибыльными отраслями, как отмечается в исследовании, оказались финансы, рыболовство, информационные технологии профессиональная, техническая и научная деятельность. Только семь процентов россиян получает в среднем больше ста тысяч рублей. Рост зарплат будет лишь ненамного опережать инфляцию, а в отдельные кварталы средние зарплаты могут снижаться, считают авторы исследования.

По данным Росстата предпринимательские доходы россиян из-за пандемии коронавируса и снижения курса рубля упали до минимума за 20 лет. Их доля по оценке Росстата составляет 3,5 процента. Это антирекорд в нынешнем веке, отмечает издание РБК.