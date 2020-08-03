СПЧ поручил двум своим подразделениям взять под особый контроль уголовное дело в отношении журналиста Сафронова

Совет по правам человека поручил двум своим подразделениям взять под особый контроль уголовное дело в отношении журналиста Ивана Сафронова. В СПЧ согласились с тем, что дело должно быть рассмотрено в максимально открытом режиме. Таким образом совет ответил на обращение правозащитников.

В конце июля президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арабова попросили руководителя Совета по правам человека обратить внимание на дело журналиста и советника главы Роскосмоса Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Тем временем Иван Сафронов после теста, не подтвердившего заражение коронавирусом, переведен в обычную камеру СИЗО «Лефортово», где он оказался вместе с подозреваемым в терроризме, — рассказала «Эху Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Литвинович напомнила, что некоторе время журналист, у которого подозревали коронавирус, находился в карантинном блоке.