Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией американского бизнесмена Илона Маска, вернулся на Землю

На борту находились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Корабль приводнился в Мексиканском заливе. Crew Dragon отправился к МКС в конце мая. Для компании SpaceX это был первый пилотируемый полет в космос, а для Соединенных Штатов – первый с 2011-го года полет к МКС на американском, а не на российском космическом корабле.