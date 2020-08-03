Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией американского бизнесмена Илона Маска, вернулся на Землю

На борту находились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Корабль приводнился в Мексиканском заливе. Crew Dragon отправился к МКС в конце мая. Для компании SpaceX это был первый пилотируемый полет в космос, а для Соединенных Штатов – первый с 2011-го года полет к МКС на американском, а не на российском космическом корабле.
2020-08-03T08:34:44+03:00
2020-08-03T08:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 03 августа 2020
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