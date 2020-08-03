Средняя зарплата в России, как показало исследование агентства РИА Новости, составляет 35 тысяч рублей

Это сумма, которую работник получает на руки. В исследовании отмечается, что средняя зарплата в передовых и отстающих отраслях отличается в три раза. Аналитики пришли к выводу, что в среднесрочной перспективе рост зарплат будет лишь немногим превышать инфляцию, а в отдельные кварталы может наблюдаться снижение средних зарплат в стране. Тем временем РБК со ссылкой на сервис Работа.ру пишет, что треть россиян ожидает снижения своих зарплат по итогам года. 70% респондентов отметили, что не рассчитывают получить премию в этом году.