Средняя зарплата в России, как показало исследование агентства РИА Новости, составляет 35 тысяч рублей

Это сумма, которую работник получает на руки. В исследовании отмечается, что средняя зарплата в передовых и отстающих отраслях отличается в три раза. Аналитики пришли к выводу, что в среднесрочной перспективе рост зарплат будет лишь немногим превышать инфляцию, а в отдельные кварталы может наблюдаться снижение средних зарплат в стране. Тем временем РБК со ссылкой на сервис Работа.ру пишет, что треть россиян ожидает снижения своих зарплат по итогам года. 70% респондентов отметили, что не рассчитывают получить премию в этом году.
2020-08-03T08:34:28+03:00
2020-08-03T08:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 03 августа 2020
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