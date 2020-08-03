Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на региональное управление ведомства. Владельца турбазы «Глобус» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие готовит ходатайство об аресте.
Семья была найдена в номере спустя несколько дней после гибели. Как пишет сайт «Медуза», по одной из версий, на турбазе в ночь на 27 июля отключилось электричество и в подсобном помещении, над которым жили отдыхающие, поставили дизель-генераторы. Их выхлопы, как говорят источники, могли стать причиной отравления.
Следователи предъявили обвинение владельцу турбазы на Алтае, где была обнаружена мертвой семья из четырех человек
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на региональное управление ведомства. Владельца турбазы «Глобус» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие готовит ходатайство об аресте.