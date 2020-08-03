Следователи предъявили обвинение владельцу турбазы на Алтае, где была обнаружена мертвой семья из четырех человек

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на региональное управление ведомства. Владельца турбазы «Глобус» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие готовит ходатайство об аресте.

Семья была найдена в номере спустя несколько дней после гибели. Как пишет сайт «Медуза», по одной из версий, на турбазе в ночь на 27 июля отключилось электричество и в подсобном помещении, над которым жили отдыхающие, поставили дизель-генераторы. Их выхлопы, как говорят источники, могли стать причиной отравления.