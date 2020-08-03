Медики и члены оперативного штаба Абхазии опасаются обострения ситуации с коронавирусом из-за открытия границы

Медики и члены оперативного штаба Абхазии опасаются обострения ситуации с коронавирусом в стране из-за открытия границы с Россией. Накануне в Минздраве республики прошло экстренное совещание по этому поводу. Чиновники отчитались, что за первый день работы пунктов пропуска российско-абхазскую границу пересекли 7,5 тысяч человек. В Министерстве здравоохранения Абхазии говорят, что еще до открытия границы среди местного населения произошла новая вспышка. Как выразился замминистра Алхаз Конджария, есть вероятность просто захлебнуться, и врачи не смогут оказать помощи ни своим гражданам, ни кому-либо еще.
2020-08-03T08:31:38+03:00
2020-08-03T08:31:38+03:00
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08:31, 03 августа 2020
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