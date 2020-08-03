Совет международного союза конькобежцев решит судьбу этапов взрослого Гран-При по фигурному катанию

Перспективы пока туманны. Юниорский Гран-При, который должен был состояться в Канаде, Словаки и Японии, решили не проводить да и со взрослыми особенной ясности нет. Очевидно, что ноябрьский Гран-При Китая в Чунцине не состоится, поскольку власти страны запретили проведение всех международных стартов до конца года. Исключение сделали лишь для тестовых соревнований на объектах пекинской Олимпиады 2022 года. Этот статус получил финал серии Гран-При, который тоже должен пройти в Китае. Не все очевидно и со стартовым этапом, который назначен в США, где эпидемиологическая обстановка не внушает оптимизма. У ISU есть запасной вариант с Финляндией, но это лишь единичная замена. Не исключено, что основной акцент будет смещен на турниры второго плана и национальные старты. В частности, серьезный состав участников могут получить этапы Кубка России.

Кроме того, открытым остается вопрос и о продажах билетов. Проводить соревнования без зрителей организаторам не выгодно.