Бахчевые развалы сегодня появятся в районах Москвы

Продавцы должны иметь на руках все документы о проверках, а также соблюдать требования в период пандемии. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк. По словам Алексей Немерюка, урожай арбузов в этом году хороший, поэтому цены на них могут быть чуть ниже обычного.