Бахчевые развалы сегодня появятся в районах Москвы

Продавцы должны иметь на руках все документы о проверках, а также соблюдать требования в период пандемии. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк. По словам Алексей Немерюка, урожай арбузов в этом году хороший, поэтому цены на них могут быть чуть ниже обычного.
2020-08-03T08:06:32+03:00
2020-08-03T08:06:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 08:06, 03 августа 2020
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