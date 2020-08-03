Microsoft подтвердила намерение купить долю в популярном сервисе TikTok

В заявлении американского IT-гиганта говорится, что переговоры в любом случае будут завершены не позднее середины сентября. Ситуация осложняется тем, что Вашингтон угрожает ввести ограничения на работу TikTok и других приложений из Китая. Госсекретарь Майк Помпео обвиняет их в сотрудничестве с властями КНР. Помпео назвал ситуацию с китайскими приложениями вопросом национальной безопасности.

Ранее газета The Wall Streetr Journal писала, что на этом фоне Microsoft приостанавливала переговоры по покупке TikTok.