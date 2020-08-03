Власти Абхазии опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом после открытия границы с Россией

Она была закрыта с начала апреля из-за пандемии. Уже обсуждают вопрос ограничения въезда туристов.

Абхазия открыла границу с Россией позавчера. В первые сутки в непризнанную республику въехали 7,5 тысяч россиян, эту цифру привели в министерстве здравоохранения Абхазии. В ведомстве растеряны: такого количества туристов не ждали. При этом справок у россиян при пересечении границы не требовали. Медики и члены оперативного штаба, как сообщила пресс-служба ведомства, вчера провели экстренное заседание. На нем говорили, что обеспокоены беспрепятственным движением на границе с Россией. Ещё до её открытия в Абхазии зафиксировали вспышку коронавируса среди местных жителей. Инфекцию ежедневно выявляют среди 8-10 пациентов только в больнице в Гудауте, рассказал замминистра здравоохранения Алхас Конджария. С таким потоком больных сложно справиться. А с учётом приехавших россиян, по словам чиновника, Абхазия просто захлебнется и не сможет оказать помощь заражённым. В минздраве уверяют: открытие границы без ограничений стало полной неожиданностью. Координационный штаб ранее обсуждал, что это произойдёт поэтапно. Сухуми по этой причине может ограничить въезд россиянам.

В Абхазии с начала пандемии выявили почти 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше половины случаев пришлось на последнюю неделю июля. Три человека умерли.