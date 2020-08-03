К поиску пропавшего две недели назад самолета Ан-2 подключили беспилотники. По планам, летательный аппарат «Орлан» будет ежедневно находиться в воздухе не менее десяти часов. Он оснащен инфракрасными камерами, что позволяет вести поиск даже ночью – передает агентство ТАСС.

Самолет с шестью людьми на борту пропал 19 июля. Борт авиакомпании «Феникс» должен был определить область авиаобработки лесов от вредителей. На прошлой неделе спасатели нашли обломки воздушного судна, однако оказалось, что они принадлежат другому самолету, пропавшему год назад.