В России сегодня начинается дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена

Он предусмотрен для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в основные сроки.

По ранее утвержденному расписанию сегодня проведут испытания по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам. В дополнительном периоде участвуют те выпускники, кто не смог сдать ЕГЭ в основной период по состоянию здоровья или иным уважительным причинам. Их нужно было подтвердить документально. Согласно рекомендациям Рособрнадзора каждый экзамен будет проводиться с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты. В каждой аудитории будет организовано онлайн-наблюдение. Результаты экзаменов дополнительного периода участникам обещают сообщить до окончания срока приема документов в вузы.

Полное расписание дополнительного периода сдачи ЕГЭ опубликовано на официальном портале единого государственного экзамена.