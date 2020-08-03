Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:02, 03 августа 2020

В России сегодня начинается дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена

Он предусмотрен для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в основные сроки.

По ранее утвержденному расписанию сегодня проведут испытания по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам. В дополнительном периоде участвуют те выпускники, кто не смог сдать ЕГЭ в основной период по состоянию здоровья или иным уважительным причинам. Их нужно было подтвердить документально. Согласно рекомендациям Рособрнадзора каждый экзамен будет проводиться с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты. В каждой аудитории будет организовано онлайн-наблюдение. Результаты экзаменов дополнительного периода участникам обещают сообщить до окончания срока приема документов в вузы.

Полное расписание дополнительного периода сдачи ЕГЭ опубликовано на официальном портале единого государственного экзамена.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Рикошет

Карина Орлова гость: Карина Орлова журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне

Новая волна протестов в США: что требуют мэры от Конгресса? 3293595

5 169 6 17241 28.07
#слушать 12:36 $скачать 2.9 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что отличает хорошую новость от плохой Итак. Польша считает необходимым прятать свои вооружения от России. Следовательно, эти вооружения предназначены против России, которую Польша считает своим врагом…

5 110 6 11567 29.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Высокий уровень союзных отношений Можете себе представить, что, например, накануне выборов в Канаде, власти этой страны задержали группу американских коммандос, объявив, что США готовились организовать в этой стране беспорядки?..

5 108 6 12406 29.07
Блоги

Владимир Осин адвокат

Путин должен уйти, а что взамен? Какой смысл бороться за права и свободы, если нет борьбы за установление власти Конституции?..

5 50 6 6275 01.08
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

«А что, если б мы победили?» Возможно, я ошибаюсь, но у меня иной раз складывается такое впечатление, что у ниспровергателей нынешних устоев не более четкое представление о том, как они будут строить ту самую прекрасную Россию будущего…

5 71 6 10712 31.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Выборы не перенесет, но результаты не признает: что стоит за скандальными заявлениями Трампа Сценарий, при котором военные будут (если будут) насильно извлекать Трампа из Белого Дома, все больше и больше выглядит как очень вероятный…

5 300 6 49499 31.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Сталинские палачи: невиновны и анонимны За двадцать путинских лет общество разучилось задавать вопросы, потеряло преемственность в запросе исторической справедливости. Ну, кому сейчас интересен Сталин!..

5 166 6 28369 30.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ожидания россиян — наваристый школьный борщ и переезд Столицы? Я с ужасом и надеждой смотрю на Хабаровск, что он изменит или расшатает в стране. Я понимаю, что ту жизнь, когда воровать государственную собственность было преступлением, уже не вернуть, но перемены нужны…

5 55 6 9544 00:12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Уголовка против Галяминой нужна, чтобы не дать ей баллотироваться Точно так же можно закрыть дорогу на выборы другим политикам и активистам, дав им сперва административные штрафы за пикеты или митинги, а потом вменив «дадинскую» статью…

5 68 6 12645 01.08
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Без участия Олега Мандрыкина выборы губернатора Архангельской области нелегитимны Дело дошло до того, что врио губернатора Александр Цыбульский лично звонит депутатам, которые подписались за Олега Мандрыкина и говорит: ты чего это подписался за кандидата от оппозиции?..

5 37 6 7375 28.07
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Наденут Трампу наручники? Следует ожидать снова протесты и массовые беспорядки во многих городах США. Опять будут бушевать по стране насилие, мародерство, новая вспышка коронавируса и, возможно, ещё одно обострение расовых конфликтов и раздрая..

5 99 6 22490 02.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Хабаровский майдан или нарисованный шайтан? Нет, розовые слоны Все проходило очень мирно, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Её грамотно раскачали, используя недовольство украинцев и жителей Киева…

5 132 6 30663 28.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Зеленский фантазирует, а Путин его троллит Путин остался при своей позиции и своих боевиках, а Зеленский с ничего не стоящей бумагой и ослеплённой собственной армией…

5 190 6 45771 27.07
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Часы для учителя Приведу диалог взрослого дяди с пятиклассником, свидетелем которого я случайно оказался…

5 47 6 11463 02.08
Интервью В круге СВЕТА

Геннадий Онищенко гость: Геннадий Онищенко депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России

Коронавирус и вторая волна. Страхи Всемирной Организации Здравоохранения Надеюсь, что в сентябре хотя бы треть нашего населения снова будут в масках. И это правильно. Это эффективно, это безболезненно и это показатель культуры здоровья…

5 23 6 5758 28.07
#слушать 50:02 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Блоги

Алексей Нечаев основатель партии «Новые люди»

Хабаровску нужен не партийный, а местный губернатор Если новый губернатор не будет столичным варягом и сможет предложить решение хотя бы этих пяти проблем, то хабаровчане проникнутся к нему уважением. Не меньшим, чем к Фургалу…

5 88 6 23077 29.07

Популярное за неделю

Новости

В Парке Горького произошла массовая драка между отмечающими День десантника и росгвардейцами Конфликт случился из-за того, что силовики попытались задержать одного из празднующих, причем делали это чересчур жестко, и за товарища вступились его соратники…

5 23 6 17287
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко не знает, что силовики предают первыми. У него просто никогда не было этого опыта. А я неоднократно наблюдал, как ведут себя во всех сложных и корявых ситуациях силовики…

5 75 6 130359 29.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 7 6 2713 28.07
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

Пять риторических вопросов в связи с «неожиданным» ЧП в Беларуси И тогда президент Беларуси объявляет типа чрезвычайное положение, в условиях которого нельзя проводить президентские выборы Но сначала он должен посоветоваться с другими кандидатами в президенты. Они всё поймут правильно…

5 97 6 128334 29.07
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Про Дегтярева и выборы в Белоруссии Про Дегтярева и выборы в Белоруссии Почему Путин отправил Дегтярева в Хабаровск? Что ждет Лукашенко на выборах? Грозит ли нам деноминация рубля? И спонсирую ли я Дудя?..

5 39 6 78585 28.07
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8658249
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4577511

Сегодня в эфире